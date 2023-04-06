Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Выход рек в пойму ожидается у двух населенных пунктов СКО

    6 Апреля 2023, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области повышается уровень воды в Есиле и малых реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По оперативной информации филиала РГП «Казгидромет», на 10:30 на гидрологическом посту на реке Есиль в селе Крещенка уровень воды поднялся до 1 365 см. Опасный уровень, при котором река выходит в пойму, составляет 1 400 см.

    На гидрологическом посту на реке Шарык в селе Рузаевке зафиксировали подъем уровня воды до 452 см. Выход в пойму происходит при 570 см.

    В североказахстанском филиале Казгидромета отметили, что ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока с верховьев рек и боковой приточности.

    Ранее сообщалось, что перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище превысил один метр.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перелив воды через трассу начался возле Петропавловска
    Первая волна паводка прошла в СКО
    На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров