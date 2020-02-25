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    Выговоры получили чиновники за передачу детсадов частникам в СКО

    25 Февраля 2020, 17:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура проанализировала законность при передаче трех детских садов Петропавловска в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокурор управления по защите общественных интересов Нурахмет Сапаров рассказал, что выявили ряд нарушений. В частности, не была создана межведомственная проектная группа, в заключенных договорах не был предусмотрен риск производственного конфликта, сведения о результатах конкурса в печатных изданиях не публиковались, были предоставлены неверные сведения по квалификационным требованиям.

    «Имел место конфликт интересов со стороны государственного служащего – руководителя городского отдела образования. Детские сады подведомственны этому отделу. С ноября прошлого года по январь нынешнего учредителем был ее гражданский супруг. В январе она направила уведомление в департамент по делам государственной службы», - сказал Н.Сапаров.

    В результате прокурорской проверки руководитель отдела образования Петропавловска получила строгий выговор. Заместитель руководителя управления образования, руководитель отдела по правовым вопросам – выговор. Заместитель руководителя управления экономики – замечание.

    «Касательно выделенных денежных средств для консультативного сопровождения – вопрос находится на изучении», - добавил Н. Сапаров.

    Напомним, ранее об отмене передачи детских садов в доверительное управление заявил аким области Кумар Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Генпрокуратура
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