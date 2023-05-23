Выговор за сгоревшие дома получил аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акиму Петропавловска Руслану Анбаеву глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров объявил выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, наказание градоначальник понес за допущенный пожар, в результате которого сгорели девять частных домов.

На аппаратном совещании А.Сапаров указал на большое количество возгораний на территории области, произошедших за последние три года – несколько тысяч. Ущерб превысил 800 млн тенге. По словам главы региона, это свидетельствует о недоработках ответственных госорганов. В частности, вовремя не скосили камыш на территории Петропавловска. Именно он стал причиной пожара по улице Сенной в начале мая.



