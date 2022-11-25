Выговор за грубость к подчиненным рекомендовали вынести чиновнику в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Жаната Токсанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте по делам государственной службы сообщили, что во время служебного расследования изучили материалы внеплановой проверки по рассмотрению обращения руководителя отдела землеустройства, прогнозирования использования земель Карманова. В результате проверки установили, что Токсанбаев нарушил нормы Этического Кодекса государственных служащих по отношению к подчиненным: к Карманову и троим сотрудникам отдела. По их словам, чиновник позволил себе грубое обращение, унижение достоинства, бестактность и некорректное поведение.

Сам Токсанбаев доводы, указанные в обращении, полностью отрицает, утверждает, что никогда не проявлял грубость.

«В ходе проведения служебного расследования установлены факты грубого и некорректного поведения. Проступок совершен в период с июля по октябрь этого года. Сроки наложения взыскания за нарушения Этического кодекса имеются. Совет по этике рекомендовал руководителю управления сельского хозяйства и земельных отношений наложить на Токсанбаева дисциплинарное взыскание в виде выговора», - проинформировали в департаменте.



