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    Выговор за грубость к подчиненным рекомендовали вынести чиновнику в СКО

    25 Ноября 2022, 21:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Жаната Токсанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте по делам государственной службы сообщили, что во время служебного расследования изучили материалы внеплановой проверки по рассмотрению обращения руководителя отдела землеустройства, прогнозирования использования земель Карманова. В результате проверки установили, что Токсанбаев нарушил нормы Этического Кодекса государственных служащих по отношению к подчиненным: к Карманову и троим сотрудникам отдела. По их словам, чиновник позволил себе грубое обращение, унижение достоинства, бестактность и некорректное поведение.

    Сам Токсанбаев доводы, указанные в обращении, полностью отрицает, утверждает, что никогда не проявлял грубость.

    «В ходе проведения служебного расследования установлены факты грубого и некорректного поведения. Проступок совершен в период с июля по октябрь этого года. Сроки наложения взыскания за нарушения Этического кодекса имеются. Совет по этике рекомендовал руководителю управления сельского хозяйства и земельных отношений наложить на Токсанбаева дисциплинарное взыскание в виде выговора», - проинформировали в департаменте.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Госслужба
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