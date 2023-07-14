Выговор главврачу: как исправили ситуацию в поликлинике после визита акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропаловске директор городской поликлиники №1 Николай Новиков рассказал, какие меры приняли в медучреждении для устранения очередей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети Н. Новиков написал, что в регистратуре увеличили количество окон для уменьшения очереди. Планируют организовать работу регистратуры в формате Open space, где будут принимать четыре человека и пациенты будут проходить по талонам. В кабинете забора крови увеличили количество медработников. Регулируют очередь «на кровь» в ручном режиме, распределяя пациентов между кабинетами. «Очередь к узким специалистам сейчас составляет максимум неделю, а именно к врачу-кардиологу. Была открыта предварительная запись через Damumed, регистратуру и call-центр, сейчас пациент может записаться на месяц вперед при наличии направления от участкового врача. В поликлинике открылся кабинет экстренной помощи, где пациентов с острыми болями примет врач. Что касается увеличения посадочных мест в коридорах, сейчас идут процедуры государственных закупок и уже 18-го июля будут объявлены результаты, в дальнейшем дефицит посадочных мест будет устранен. По маршрутизации пациента и табличек по поликлинике: 17-го июля будут завершены процедуры государственных закупок и после этого в поликлинике будут обновлены все таблички, для удобства пациентов на Led-экране размещен график работы врачей», - сообщил Н. Новиков. Привели в порядок крыльцо, облагородили прилегающую территорию. В начале июля аким области Айдарбек Сапаров без предупреждения посетил поликлинику. За бесхозяйственность и очереди главный врач получил выговор. На следующий день глава региона собрал руководителей всех медучреждений и поручил решить вопрос с очередями до 20-го июля.