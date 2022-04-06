Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Развитие IT технологий в Казахстане

    Выгодные маршруты для доступа в интернет для казахстанцев назвал Багдат Мусин

    6 Апреля 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким путям Казахстан получает доступ во всемирную интернет-сеть, рассказал министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда говорят, что если у соседей что-то случится и тогда у нас интернет пропадет - это неправда. Мы можем входить в интернет, в том числе через Восток, то есть через Китай. Вы знаете, трафик в интернет он не ограничивается. Есть в Гонконге, например, международные компании, которые предоставляют маршруты через Тихий океан в Америку», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, для Казахстана этот маршрут тоже выгоден.

    «Потому что у нас в принципе 50% трафика, который проходит в интернете, остается в Казахстане, то есть это казнетовские ресурсы или же закэшированные серверы международных игроков. Из той половины, которая входит на международный трафик, из них львиная доля входит в американские ресурсы, то есть нам не составляет никакого труда прописать маршруты и входить на американские ресурсы самостоятельно через Китай и через Гонконг, а также через страны Юго-Восточной Азии. Просто по привычке мы всегда входили через Европу и через Европу достукивались до американских серверов. Мы с операторами связи выработали план мероприятий, в случае даже если какие-то вопросы будут возникать у нас спокойно будут маршруты туда перенастроены», - пояснил Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    ТikTok и ЮНИСЕФ помогут казахстанцам поддерживать свое цифровое благополучие
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы