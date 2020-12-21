Выглядит на 28 - Головкина признали одним из величайших бойцов после рекордной защиты титулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Yahoo! Sports Кевин Айоле выразил свой восторг физической формой чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина в его поединке с обязательным претендентом Камилом Шереметой 19 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG четыре раз отправил поляка на канвас и заставил сдаться после седьмого раунда, тем самым успешно защитив титулы по версиям IBF и IBO. Для него эта защита чемпионских поясов в среднем весе стала рекордной, 21-й по счету.

«В пятницу не было никаких нервов или сомнений. Головкин доказал немногочисленным скептикам, что он далек от завершения, и что он будет опасным соперником для любого в среднем и втором среднем дивизионах. Головкин остается звездой высшего порядка, и любой, кто в этом сомневается, просто не обращает достаточно пристального внимания. Головкин был на этом уровне на протяжении многих лет и выглядит так, как будто приближается к своему 29-, а не к 39-летию. Как и все эти годы, он остается просто одним из величайших бойцов этого или любого поколения», — отметил эксперт.

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

