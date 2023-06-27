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    Выезжать на проверки с видеожетонами будут карагандинские экологи

    27 Июня 2023, 21:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Экологи Карагандинской области будут выезжать на проверки с видеожетонами. Видеофиксация поможет снизить уровень коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коррупционные риски в деятельности госорганов обсудили на заседании региональной комиссии по вопросам противодействия коррупции. По данным Антикоррупционной службы, экологи области ослабили контроль в отношении «АрселорМиттал Темиртау» и других недропользователей.

    «АрселорМиттал Темиртау» является основным загрязнителем города Темиртау с долей выбросов 87 %. Предприятие не исполнило в запланированные сроки девять мероприятий Дорожной карты, что привело к недостижению снижения выбросов на 8 тысяч тонн. Имеются факты недопуска экологов для проверки на предприятие и незаконного размещения опасных отходов коксохимического производства в объёме 800 тонн в черте Темиртау», – проинформировал руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Бауржан Хусаинов.

    Для устранения возможных коррупционных рисков экологам нужно использовать при проверках средства аудио- и видеофиксации, отметил спикер.

    «Мы приобрели 10 видеожетонов, ещё 10 докупим. Наши сотрудники уже используют их во время проверок. Все рекомендации будут нами учтены», —сказал руководитель департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

    Также на заседании был представлен анализ коррупционных рисков при выделении земель предпринимателям. Глава региона Ермаганбет Булекпаев подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности в этой сфере.

    «Весь список имеющихся земельных участков под бизнес должен публиковаться на официальном сайте управления земельных отношений. Также мы должны исключить необоснованные отказы в выдаче техусловий на подключение к коммунальным сетям объектов бизнеса. Решить эту проблему поможет геоинформационный портал, который уже создан. Он сделает процесс выдачи техусловий, а также земельных участков прозрачным. Сотрудники управлений и монополисты должны внести необходимые данные, чтобы они были в открытом доступе», – поручил Ермаганбет Булекпаев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология
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