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    Выезды из Астаны закрыли из-за непогоды

    3 Января 2023, 20:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане закрыли выезды из города из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-гр.Павлодарской области» для всех видов транспортных средств.

    С 20:00 закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Екатеринбург-г.Алматы км. 1291-1353, участок «г.Астана-ст. Анар» для всех видов транспортных средств.

    С 20:00 из-за усиления ветра, верхового снега и плохой видимости закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Астана -г.Петропавловск км 18-231), участок «г. Астана-г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.

    Ранее из-за непогоды в Астане приостановили движение пригородных маршрутов.
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