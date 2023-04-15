Выезды из Астаны закрыли из-за метели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент по ЧС города Астаны сообщил о закрытии выездов из столицы из-за погоды, передает МИА «Казинформ».

«15.04. с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодорогах республиканского значения для всех видов транспортных средств: а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353 (от г.Астана – до ст Анар), а/д «Астана-Коргалжын» км 19-124 (г. Астана- Коргалжин), а/д «Астана-Кабанбай батыра-Киевка-Нура-Темиртау» км 16-51 (г.Косши-гр.Карагандинской области)», - сообщили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Астане выпал снег. В городе ветрено, минусовая температура.