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    Выезды из Астаны закрыли из-за метели

    15 Апреля 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент по ЧС города Астаны сообщил о закрытии выездов из столицы из-за погоды, передает МИА «Казинформ».

    «15.04. с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодорогах республиканского значения для всех видов транспортных средств: а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353 (от г.Астана – до ст Анар), а/д «Астана-Коргалжын» км 19-124 (г. Астана- Коргалжин), а/д «Астана-Кабанбай батыра-Киевка-Нура-Темиртау» км 16-51 (г.Косши-гр.Карагандинской области)», - сообщили в ДЧС.

    Ранее сообщалось, что в Астане выпал снег. В городе ветрено, минусовая температура.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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