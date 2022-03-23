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    Выездные концерты для медико-социальных учреждений прошли в Кокшетау

    23 Марта 2022, 21:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область принимает участие в масштабной благотворительной акции «Қайырымды Ұлт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, в рамках акции были проведены выездные концерты для воспитанников детских домов, детей с особыми потребностями и пожилых людей.

    «Лучшие творческие коллективы области представили свои концертные программы для детей Центра оказания специальных социальных услуг города Кокшетау, детского психоневрологического учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата города Кокшетау, Центра «Аялау» и граждан с особыми потребностями старше 18 лет», - сообщила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    В ходе акции детям также были вручены небольшие подарки.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Благотворительность Культура
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