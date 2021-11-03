Выездное заседание МВК по недопущению распространения КВИ состоялось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова проведено выездное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В совещании приняли участие руководители городских и республиканских медицинских организаций, дислоцированных в Алматы. Основные вопросы касались борьбы с COVID-19 и развития системы здравоохранения. Вопросы текущей эпидемиологической ситуации и приоритетных направлений работы прокомментировал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров доложил, что главным направлением работы в настоящее время остаются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. На сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе стабильная, город в «желтой» зоне. Снижение заболеваемости обусловлено ростом охвата вакцинацией населения с формированием коллективного иммунитета на уровне 55% (первым компонентом привиты 996 486 человек, 2 компонентом – более 930 тысяч).

Сейчас акимат города работает над дальнейшим увеличением темпов вакцинации. На сегодня функционируют 137 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, в объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Вместе с тем в пунктах вакцинации строго контролируется соблюдение режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Одновременно проводится подготовка к приему вакцины Pfizer: подготовлены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики, хранения вакцины, определены на каждом из этапов ответственные лица, проводится обучение медицинского персонала. В городе продолжается усиленный контроль соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. В Алматы функционируют 40 мониторинговых групп, с начала года проверено свыше 44 тысяч объектов, выявлено 4297 объектов с нарушениями карантинных мер, в суд переданы материалы в отношении 78 злостных нарушителей карантина.

На особом контроле — безопасность и недопущение заражения в школах города. Привиты 100% учителей подлежащего контингента. Реализуется программа «Здоровые школы» с активным внедрением современных технологий Ashyq, благодаря чему отмечается снижение заболеваемости среди учащихся школ. Вместе с тем, учитывая прогноз заболеваемости до конца года, а также на фоне роста заражения в ряде других стран, проведены подготовительные работы по готовности койко-мест, обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий из 68 наименований продукции до мая 2022 года. Проводится мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 375 аптеках по каждому из наиболее востребованных видов препаратов, а также на складах города.

Заслушав доклады, Ералы Тугжанов отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная – с 24 октября мегаполис находится в «желтой» зоне, за последние 2 недели заболеваемость снизилась в 1,5 раза, смертность – в 1,6 раза. Заместитель Премьер-Министра поручил руководству акимата города увеличить охват вакцинацией от COVID-19 и сезонного гриппа. Обращено внимание ректоров вузов на необходимость усиления работы по вакцинации студентов, на сегодня охват вакцинацией студентов в вузах мегаполиса составляет 57%. Данный вопрос важен для обеспечения безопасного образовательного процесса.

В завершение вице-премьер Е. Тугжанов подчеркнул, что город Алматы является крупнейшим мегаполисом страны, поэтому вопросы развития системы здравоохранения, эпидемиологической ситуации, а также иммунизации населения должны находиться под жестким контролем руководства местных исполнительных органов.



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