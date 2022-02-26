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    Выезд в церковь впервые организовали для костанайских осужденных

    26 Февраля 2022, 20:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подобная практика была применена в первый раз для осужденных колонии-поселения. Для них был предоставлен выезд в Константино-Елененский собор в городе Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДУИС региона, главная цель посещения – духовное воспитание и повышение религиозной грамотности.

    С лекцией и небольшой экскурсией выступил священнослужитель отец Максим, который по совместительству считается и тюремным служителем. Именно он на постоянной основе работает с осужденными, помогая им разобраться в вопросах вероисповедания и очищения.

    «Миссия тюремного служения направлена на оказание духовно-просветительной, богослужебной и нравственно реадаптационной помощи заключенным, - поясняет свяженослужитель. —Поэтому непосредственное посещение церкви сказывается максимально благополучно на эмоциональном состоянии осужденных».

    Как отмечают в ведомстве, для многих посещение церкви стало первым за долгое время.

    «В последний раз я был в церкви еще в детстве, сейчас мне уже за 30, и для меня такое мероприятие стало очень трепетным и приятным, я почувствовал себя намного лучше, как будто груз с плеч. Поэтому хочу выразить большую благодарность руководству учреждения УК-161/11 за предоставленную возможность», - поделился осужденный Б.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Религия Пенитенциарная система
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