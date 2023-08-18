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    Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП на трассе в ЗКО

    18 Августа 2023, 13:20

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина и женщина погибли в результате лобового столкновения двух автомашин на трассе Уральск-Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЗКО.

    18 августа в 00:00 часов ночи на 28 км автодороги Уральск-Атырау, возле села Щапово, водитель 1992г.р., управляя автомашиной марки «Газель», выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки Volkswagen Passat под управлением водителя 1979 г.р.

    В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen Passat 1979 г.р. и пассажир данной автомашины - женщина 1993г.р. - от полученных травм скончались на месте ДТП.

    Пассажиры автомашины Volkswagen Passat - женщина 1986г.р., и трое несовершеннолетних 2021, 2019 и 2011 г.р. - госпитализированы в больницу.

    Начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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