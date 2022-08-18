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    Выдворены из страны 162 иностранца в Акмолинской области

    18 Августа 2022 20:58

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 162 иностранца выдворены из страны в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С целью профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, документирования их деятельности и административного выдворения за пределы страны грубых нарушителей правил пребывания в РК, подразделениями управления миграционной службы и криминальной полиции ДП Акмолинской области на постоянной основе проводятся оперативно- профилактические мероприятия «Правопорядок», «Мигрант», «Розыск», «Нелегал». На особом контроле – пресечение фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы, без соответствующего разрешения.

    В этом году к административной ответственности за нарушение правил использования в РК иностранной рабочей силы привлечено 132 граждан Казахстана. Определенный комплекс мероприятий осуществляется по проверкам рынков, объектов строительства, гостиниц, дачных поселков, общежитий и промышленных предприятий. В результате принятых мер с начала года 2236 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, из них по решению суда за пределы Республики Казахстан выдворены 162 иностранца.
    #Акмолинская область #МВД РК #мигранты
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