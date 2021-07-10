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    Выдвижение кандидатов в сельские акимы состоялось в Костанайской области

    10 Июля 2021, 21:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Самому молодому кандидату 27 лет, самому старшему - 62 года. Средний возраст выдвиженцев - 43 года. О том, как в Костанайской области прошёл этап выдвижения кандидатов в сельские акимы, в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр Малашко.

    Накануне в регионе завершился этап выдвижения кандидатов на выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

    «В Костанайской области выборы проходят в 65 сельских округах. На данном этапе выдвинуто 160 кандидатов. Из них 65 - выдвинуты политическими партиями, 95 - путём самовыдвижения. В среднем, это 2,5 человека на место сельского акима, - сообщил А. Малашко. — В процессе выдвижения приняли участие все политические партии Казахстана. От партии «Nur Otan» — выдвинуто 52 кандидата, от партий «Ауыл», «Ақжол» и «Адал» - по 3 кандидата, и по 2 кандидата от НПК и ОСДП».

    Хорошую активность в процессе выдвижения показали женщины. Из 160 кандидатов 30 - женщины, которые намерены побороться за кресло сельского акима.

    Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.

    Председатель облизбиркома подчеркнул, что из 160 кандидатов 138 уже прошли соответствие всем требованиям законодательства и зарегистрированы. Четыре кандидата не соответствуют требованиям Агентства по делам госслужбы, четверо - сняли свои кандидатуры, еще один кандидат не прошёл спецпроверку.

    Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

    15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

    Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Выборы Политические партии Регионы Казахстана Выборы акимов
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