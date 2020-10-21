Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов начнется 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов начнется 10 ноября. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Дауылбаев на заседании Центризбиркома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем докладе об утверждении типового Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан Е.Дауылбаев отметил, что предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов имеет ряд особенностей.

«Впервые выборы в маслихат проходят по партийным спискам политических партий. В соответствии с изменениями в Конституционном законе о выборах, на территории соответствующей административно-территориальной единицы при выборах депутатов маслихатов образуется единый территориальный избирательный округ. Количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в партийный список лиц», – сказал Е. Дауылбаев.

По его словам, депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший двадцати лет. Гражданин Республики может быть депутатом только одного маслихата. Кандидат должен обладать пассивным избирательным правом. То есть, не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Организацию и проведение выборов депутатов маслихатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии. В этой связи был принят типовой Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан. В соответствии с ним этап выдвижения кандидатов в депутаты продлится с 10 ноября 2020 года до 18 часов по местному времени 4 декабря 2020 года.

Регистрация кандидатов в депутаты маслихатов заканчивается в 18 часов по местному времени 10 декабря 2020 года. Предвыборная агитация начнется после 18 часов местного времени 10 декабря 2020 года, и завершится - в ноль часов по местному времени 9 января 2021 года.

Единые подходы по окончанию срока регистрации партийных списков позволяют начать агитацию одновременно и увеличить период агитации на 5 дней.

Итоги выборов депутатов маслихатов устанавливаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения выборов. Регистрация избранных депутатов маслихатов осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией.