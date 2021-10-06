Выдвинутая Елбасы практика диалога между религиями сохраняет значимость – Паша-Заде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шейх-уль-Ислам, председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде выступил на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует особо подчеркнуть, что выдвинутая 18 лет назад лидером казахского народа, влиятельной мировым политиком, видным государственным деятелем тюркского мира и Центральной Азии, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым инициатива по продвижению принципов и практики диалога между религиями и цивилизациями продолжает сохранять свою значимость, а последовательность и продуктивность этой идеи доказана временем», - сказал Паша-Заде на заседании.

По его словам, сегодня мы можем с уверенностью подтвердить, что благодаря мудрому подходу и усилиям Елбасы в современном мире создана новая платформа межрелигиозного сотрудничества.

«Стоит особо отметить усилия Его Превосходительства Президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева по успешному продолжению политического пути, обеспечивающему казахской государственности прогресс и процветание, преемственность по продвижению ценных идей в сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества, в частности, в рамках Съездов лидеров мировых и традиционных религий», - отметил спикер.

Он обратился к секретариату.

«К сожалению, в мире наблюдается рост таких идеологических и практических угроз, как ксенофобия, исламофобия, христианофобия и антисемитизм, которые являются серьезным препятствием международной стабильности и безопасности. Сегодня призывы к ненависти, провоцирующие агрессию, насилие и дискриминацию, превратились в реальную политическую и социальную угрозу. В результате идеологического воздействия таких призывов нарушается стабильность в различных регионах, что приводит к расколу и конфликтам между людьми, военным преступлениям, геноциду», - отметил Паша-Заде.

«Долг каждого политического и религиозного лидера пресекать подобные выступления под предлогом свободы слова и демократии, разжигающие ненависть и конфронтацию. Уверен, что мы, проявив в очередной раз солидарность на VII Съезде и его итоговых документах, выступим с осуждением всех форм ксенофобии, любых актов экстремизма против верующих в местах поклонений, возвысим голос протеста против оскорблений религиозных символов и святынь». – заключил религиозный деятель.



