Выдвигаемые Президентом инициативы прямо влияют на улучшение качества жизни граждан – Госсоветник РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный советник РК Ерлан Карин подвел промежуточные итоги реализации Послания 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ».

«Завтра Глава государства выступит с очередным Посланием народу Казахстана, в котором будут обозначены основные приоритеты социально-экономического развития страны на ближайший период.

Пока эксперты рассуждают, делятся прогнозами о его возможном содержании, подведем промежуточные итоги реализации Послания 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

Вся практическая работа проводится в рамках специального Общенационального плана. Он состоит из 103 пунктов, большинство из них уже реализованы, исполнение оставшихся находится на контроле Администрации Президента. Среди значимых социальных инициатив необходимо отметить поэтапное увеличение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, техперсонал и др.) в среднем на 20% с 2022 по 2025 год», - сказал Ерлан Карин.

Он добавил, что внесены изменения и дополнения в законодательство в части повышения минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге и ее исключения в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах. Утверждена Дорожная карта по строительству до конца 2025 года не менее 1000 школ. Для решения жилищных вопросов через «Отбасы банк» по программе «Нұрлы жер» выдано свыше 20 тыс. льготных займов на общую сумму около 230 млрд тенге.

Сделаны конкретные шаги для укрепления здоровья нации. В частности, начал действовать Закон «О биологической безопасности», обеспечен доступ населения к зарегистрированным в ВОЗ вакцинам от коронавирусной инфекции.

Госсоветник РК отметил, что практически полностью реализован блок политической модернизации и защиты прав человека.

«Для укрепления системы защиты прав человека и обеспечения законности расширена компетенция прокуроров в части подготовки обвинительных актов по уголовным делам особо тяжкой категории. Уполномоченными органами реализуется Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам на 2022 год.

В рамках законотворческой работы приняты законы в сфере образования, о развитии рынка стрессовых активов и другие. Кроме того, утверждены План территориального развития РК до 2025 года, Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Это лишь небольшая часть реализованных значимых инициатив, озвученных Президентом в рамках Послания 2021 года. Работа в этом направлении будет продолжена. В целом, нужно подчеркнуть, что все инициативы, выдвигаемые Главой государства, последовательно воплощаются на практике и прямо влияют на улучшение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны. Таким образом, реализованные инициативы формируют базу для дальнейших реформ», - написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.

Фото: akorda.kz



