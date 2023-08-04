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    Выдра напала на трех женщин в Монтане

    4 Августа 2023, 21:10

    ХЕЛЕНА. КАЗИНФОРМ – Три женщины стали жертвами нападения на них выдры в американском штате Монтана в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Женщины плыли по реке Джефферсон в среду около 20:15 по местному времени, когда увидели одну или двух выдр.

    Одно из животных и напало на женщин. Пострадавшим удалось набрать 911 только тогда, когда они выбрались из воды.

    Всем трем была оказана медицинская помощь. Одна из женщин получила настолько серьезные ранения, что ее пришлось доставлять в больницу на вертолете.

    Нападения выдр - достаточно редкое явление. Они нападают, когда защищают себя и своих детенышей, особенно на близком расстоянии. Они также могут защищать свою пищу, особенно когда ее мало, говорится в заявлении местного управления рыболовством, природой и парками.

    Также отмечается, что людям следует держаться на большом расстоянии от животных, дабы избежать опасных встреч.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия США Мировые новости Животные Природа
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