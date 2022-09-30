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    Выделят средства на поддержку аграриев и проекты в обрабатывающей промышленности

    30 Сентября 2022, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Советом директором принято решение о выделении средств дочерним компаниям холдинга для финансирования проектов в сфере обрабатывающей промышленности в рамках государственных программ.

    Кроме того, в целях поддержки отечественных аграриев холдингом будут направлены средства по линии АО «КазАгроФинанс».

    Дополнительно рассмотрен отчет о результатах внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита группы холдинга, который показал их соответствие требованиям международных стандартов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Правительство РК Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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