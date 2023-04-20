Выделить средства на реконструкцию водоснабжения в южном Казахстане просит сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Сакен Арубаев поднял проблему нехватки финансирования проектов по восстановлению необходимых объемов водоснабжения на юге Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несвоевременное выделение денег, неоднократное изменение сроков сдачи проектов и безответственность подрядчиков ставят под сомнение реализацию работ по восстановлению водных объектов в регионах страны. В 2014 году для реконструкции и развития ирригационных и дренажных систем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях Правительство заключило Соглашение с Международным банком реконструкции и развития. Согласно Соглашению, проект должен был быть завершен в 2021 году. Однако из-за систематического неполного выделения средств из республиканского бюджета срок завершения проекта был продлен до конца 2024 года», - сказал Сакен Арубаев, озвучивая депутатский запрос на заседании Сената.

В результате только 2 проекта из 11 завершены по 4 областям. В остальных 9 проектах продолжаются строительно-монтажные работы, т.е. на сегодняшний день из запланированных 105 тысяч гектаров только 10 тысяч гектаров обеспечены водой.

«В этом году на завершение этих работ из республиканского бюджета было запрошено 20,3 млрд тенге, фактически предусмотрено только 7,2 млрд тенге. Такое финансирование может привести к тому, что полная реализация проекта будет продлена еще на 2-3 года», - отметил сенатор.

По словам депутата, непростая ситуация с реконструкцией оросительных каналов складывается и в Жамбылской области. Площадь орошаемых земель в регионе составляет 181,8 тысячи гектаров, из них лишь 89,1 тысячи гектаров обеспечены водой в соответствии с нормативами.

«Согласно Дорожной карте в 2023-2025 годах запланированы ремонтные работы на 257 водных объектах и ввод в оборот 55 тысяч гектаров орошаемых земель. На сегодняшний день разработаны заключения, экспертизы и ПСД на 43 объекта. ПСД на 206 водных объектов, заключение и экспертиза - ещё в процессе разработки. Однако дефицит средств не позволяет реализовать данную Дорожную карту. Известно, что в южных регионах, где проживает подавляющее большинство сельского населения, основной доход сельчан тесно связан с освоением орошаемых земель. Поэтому реализация вышеуказанных проектов важна не только в экономическом, но и в социальном плане», - подчеркнул Сакен Арубаев.

В этой связи сенатор обозначил необходимость изыскания источников средств, для завершения уже реализуемых проектов, а также для финансирования из республиканского бюджета строительства водных объектов в соответствии с Дорожной картой восстановления орошаемых земель Жамбылской области.



