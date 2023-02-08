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      Северо-Казахстанская область

    Выделить больше средств на ремонт сетей водоснабжения поручил аким СКО

    8 Февраля 2023, 10:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что водоснабжающее предприятие выделяет недостаточно средств на реконструкцию коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочей поездки по Петропавловску глава региона посетил предприятия «Қызылжар су» и «Есіл су»,

    «Немаловажный вопрос – состояние сетей водоснабжения. Сейчас износ составляет 58 %. В этом году «Қызылжар су» планирует направить 139 млн тенге на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Однако этого недостаточно. Поручил существенно увеличить финансирование, что позволит охватить реконструкцией больше сетей и минимизировать число аварий. На особом контроле будет ввод Пресновского и Соколовского групповых водопроводов, к которым подключат 30 сел с населением около 30 тысяч человек», - написал на своей странице в Facebook аким области.

    В нынешний зимний период в Петропавловске произошло несколько аварий на водопроводах. В том числе на тех, где уже проводилась модернизация.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Акимат
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