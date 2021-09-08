Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Выделить Афганистану помощь на $606 млн планирует призвать  мир генсек ООН

    8 Сентября 2021, 01:30

    ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить $606 млн на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс по итогам визита в Кабул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Генеральный секретарь в понедельник, 13 сентября, выступит в Женеве <...> с призывом выделить $606 млн на четырехмесячный период», - указал Гриффитс. По его словам, эти средства пойдут «на удовлетворение нынешних гуманитарных потребностей Афганистана» в сфере «продовольствия, медикаментов, медицинских услуг», а также на обеспечение безопасности персонала.

    Генеральный секретарь ООН созовет в Женеве 13 сентября министерскую встречу по гуманитарной помощи Афганистану. Она будет нацелена на то, чтобы увеличить финансирование гуманитарной операции в стране, а также обеспечить «полный и беспрепятственный» гуманитарный доступ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Афганистан Талибан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Землетрясение произошло в Афганистане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров