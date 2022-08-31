Выделено 236 млрд тенге на развитие сферы образования в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О новшествах в организации учебно-воспитательного процесса в школах проинформировали в Таразе в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году на развитие сферы образования Жамбылской области выделено 236 млрд тенге, что превышает 50% всего годового бюджета региона. В новом учебном году в 444 государственных организациях начального, основного среднего и общего среднего образования и 27 частных организациях образования региона будут обучаться 235 668 учащихся, из них 17 069 - первоклассники.

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Дамеш Ускумбаева подчеркнула, что при реализации образовательного процесса в новом 2022 - 2023 учебном году организации образования должны руководствоваться Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О статусе педагога», «О правах ребенка в Республике Казахстан» и другими законодательными актами.

«С нового учебного года все школы переходят на пятидневный формат обучения, Это касается директоров школ, завучей, учителей и всех работников. То есть, создаются условия для отдыха педагогов и всех работающих в школе сотрудников. По приказу Министра просвещения РК в новом учебном году будет 36 учебных недель. Этот учебный год начинается 1 сентября и завершится 31 мая», - сообщила спикер.

Что касается учебных и выходных дней в учебном году, то Дамеш Ускумбаева отметила, что всего учебных дней будет 173.

Каникулы осенние продлятся 7 дней (с 31 октября по 6 ноября). Зимние каникулы продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Весной дети и педагоги отдохнут также 9 дней - с 18 по 26 марта.

«В итоге получится 192 дня отдыха, включая и летний отдых. В первых классах вводятся дополнительные семидневные каникулы с 6 по 12 февраля 2023 года», - отметила Дамеш Ускумбаева.

Сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области и о некоторых изменениях, касающихся статуса педагога.

«Рассматривается документ о внесении дополнений в закон «Об утверждении отраслевой системы поощрения» Министерства образования и науки Республики Казахстан. В соответствии с изменениями, педагогам со стажем работы 25 лет будет присвоен Почетный знак «Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін». Это необходимо для того, чтобы выразить благодарность нашим учителям за 25-летний труд и вклад в воспитание подрастающего поколения», - сообщила спикер.

Напомнила руководитель департамента и о необходимости неукоснительного соблюдения организациями образования требований Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» и Приказа министра образования и науки Республики Казахстан №172 «О недопущении нарушений прав педагога».

«Не допускается привлечение учителей к видам работ, не предусмотренных их должностными инструкциями, разработанными в соответствии с законодательством РК. Недопустимо истребование у педагогов отчетности либо информации, которая не предусмотрена перечнем обязательных для ведения документов. Не должно быть проверок, не предусмотренных Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК. Также недопустимо возложение на учителей обязанностей по приобретению каких-либо товаров», - резюмировала Д. Ускумбаева.