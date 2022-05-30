Выделено 20 млрд тенге Продкорпорации на закуп фуражного зерна – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время Продкорпорацией реализовано более 22 тыс. тонн фуражного зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из республиканского бюджета на увеличение уставного капитала Продкорпорации выделено 20 млрд. тенге на закуп фуражного зерна в объеме 200 тыс. тонн для птицеводческих и животноводческих хозяйств по удешевленной цене», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В Минсельхозе также отметили, что в настоящее время Продкорпорацией реализовано более 22 тыс. тонн фуражного зерна по 117 тыс. тенге за тонну птицеводческим хозяйствам республики.

«Для защиты сельхозтоваропроизводителей от потери урожая и скота действует система добровольного страхования в АПК, оператором которого выступает АО «Аграрная кредитная корпорация». В рамках данной системы осуществляется субсидирование 50% страховых премий», - пояснили в МСХ.