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    Выделено 20 млрд тенге Продкорпорации на закуп фуражного зерна – Минсельхоз РК

    30 Мая 2022, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время Продкорпорацией реализовано более 22 тыс. тонн фуражного зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из республиканского бюджета на увеличение уставного капитала Продкорпорации выделено 20 млрд. тенге на закуп фуражного зерна в объеме 200 тыс. тонн для птицеводческих и животноводческих хозяйств по удешевленной цене», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В Минсельхозе также отметили, что в настоящее время Продкорпорацией реализовано более 22 тыс. тонн фуражного зерна по 117 тыс. тенге за тонну птицеводческим хозяйствам республики.

    «Для защиты сельхозтоваропроизводителей от потери урожая и скота действует система добровольного страхования в АПК, оператором которого выступает АО «Аграрная кредитная корпорация». В рамках данной системы осуществляется субсидирование 50% страховых премий», - пояснили в МСХ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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