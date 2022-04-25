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    Выделено 100 млрд тенге на модернизацию сел в этом году

    25 Апреля 2022, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проекты по модернизации социальных и других объектов будут реализованы в 492 селах Казахстана в этом году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году на реализацию 914 проектов выделено 100 млрд тенге, которые будут реализованы в 492 селах с потенциалом развития», - сказал Алибек Куантыров, выступая на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

    Данные средства, по словам министра, позволят реализовать 95 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 313 – в социальной инфраструктуре, 123 – в проектах образования, 51 - в здравоохранения, 62 – в культуре и 77 – в спорте.

    «Также будут реализованы 506 проектов транспортной инфраструктуры», - добавил Алибек Куантыров.

    Ранее сообщалось, что более трех тысяч сел будет модернизировано в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Бюджет Ауыл – Ел бесігі Миннацэкономики
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