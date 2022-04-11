Выделение квот для казахстанских паломников обсудили в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын встретился с министром по делам хаджа и умры КСА Тауфиком бен Фаузаном Ар-Рабией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся предстоящего сезона хаджа, в том числе выделения квот для казахстанских паломников, самого процесса организации паломничества.

Министр сообщил о последних изменениях в правилах организации умры и хаджа, а также об имеющихся специальных требованиях, введенных в местах паломничества в связи коронавирусом.

Посол Б. Арын выразил признательность Правительству Саудовской Аравией за постоянное внимание и содействие, оказываемое гражданам Казахстана в период их пребывания на территории Королевства для совершения паломничества.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации в ближайшее время переговоров между представителями Министерства хаджа и умры КСА и Духовного управления мусульман Казахстана для обсуждения организационных вопросов предстоящего сезона хаджа.



