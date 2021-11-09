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    Выдававшую фиктивные карты техосмотра преступную группу задержали в Казахстане

    9 Ноября 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с Главной транспортной прокуратурой пресечена деятельность ОПГ, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного агентства.

    «Для этого по всей стране на подставных лиц оформлено 28 фирм, которые существовали лишь «на бумаге». По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, они не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как требует этого действующее законодательство.

    Преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов», - проинформировали в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

    С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделало более 260 тысяч диагностических карт. Такая «услуга» занимала всего 5 минут времени и стоила 2 тысячи тенге за одно автотранспортное средство.

    В ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц. Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения «формальных техосмотров».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Генпрокуратура Транспорт Криминал Борьба с коррупцией
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