Выдававших себя за руководителей госорганов мошенников задержал Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба провела спецоперацию и задержала группу мошенников, которые представлялись доверенными лицами руководителей государственных органов и вводили в заблуждение граждан, а также похищали их деньги путем подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

«Один из участников группы гражданин Абдикеримов Б.К. с санкции суда заключен под стражу. У другого участника гражданина Туранова М.Ж. изъято удостоверение генерал-майора «Центра международной полиции» («Interpol Center UN»).

По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе ведомства.





Фото: t.me/antikornews