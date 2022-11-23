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    Выдававших себя за руководителей госорганов мошенников задержал Антикор

    23 Ноября 2022, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба провела спецоперацию и задержала группу мошенников, которые представлялись доверенными лицами руководителей государственных органов и вводили в заблуждение граждан, а также похищали их деньги путем подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

    «Один из участников группы гражданин Абдикеримов Б.К. с санкции суда заключен под стражу. У другого участника гражданина Туранова М.Ж. изъято удостоверение генерал-майора «Центра международной полиции» («Interpol Center UN»).

    По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе ведомства.


    Фото: t.me/antikornews
    Борьба с преступностью Другие государственные органы Мошенничество
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