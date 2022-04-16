Выдачу удостоверения личности планируют автоматизировать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самостоятельно подать заявку на получение удостоверения личности, сфотографироваться, оставить образец своей подписи, и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода смогут казахстанцы с помощью специального терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности презентовали сегодня министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдату Мусину и министру внутренних дел РК Марату Ахметжанову в ходе посещения спецЦОН и ЦОН Нур-Султана.

Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. Отметим, что также рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал egov.kz , созданная специалистами АО «Национальные информационные технологии».

Помимо этого в специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль.

«Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере «цифры» и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов», - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами», - отметил Марат Ахметжанов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата в целях повышения эффективности и оперативности принятия решений в государственном аппарате, исключения излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти, сокращения документооборота и отчетности, повышения самостоятельности и персональной ответственности руководителей государственных органов.