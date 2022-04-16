Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Выдачу удостоверения личности планируют автоматизировать в РК

    16 Апреля 2022, 02:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самостоятельно подать заявку на получение удостоверения личности, сфотографироваться, оставить образец своей подписи, и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода смогут казахстанцы с помощью специального терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности презентовали сегодня министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдату Мусину и министру внутренних дел РК Марату Ахметжанову в ходе посещения спецЦОН и ЦОН Нур-Султана.

    Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. Отметим, что также рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал egov.kz , созданная специалистами АО «Национальные информационные технологии».

    Помимо этого в специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль.

    «Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере «цифры» и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов», - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

    «Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами», - отметил Марат Ахметжанов.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата в целях повышения эффективности и оперативности принятия решений в государственном аппарате, исключения излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти, сокращения документооборота и отчетности, повышения самостоятельности и персональной ответственности руководителей государственных органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана МВД РК Цифровой Казахстан Технологии ЦОН МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы