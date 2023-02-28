Выдачу АПЗ на строительство многоэтажек приостановили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские строители жалуются, что им не выдают АПЗ (архитектурно-планировочное задание) на возведение жилья. Вопрос поднят на площадке региональной Палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось в рамках заседания Комитета строительства Палаты предпринимателей Костанайской области, в Костанае приостановлена выдача АПЗ на строительство многоэтажных жилых домов на площадках существующей застройки, где не разработаны ПДП (проект детальной планировки).

Запрет выдачи АПЗ, как стало известно в ходе совещания, вызван предписанием, выданным Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК об устранении нарушений.

Представитель Комитета строительства регионального совета Палаты предпринимателей Ирина Викулова отмечает, что предприниматели с этими запретами не согласны. Это, по их мнению, ставит под угрозу строительный бизнес.

Представитель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Арман Шаменов считает, что эта проблема касается застройщиков, которые строят многоквартирные жилые дома. Причем, это строительство начинается на основании всех разрешительных документов, необходимых согласований, при наличии проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу, в соответствии с зонированием, утвержденным генпланом города Костаная.

«Застройщики выкупают участки за свой счет, которые, как правило, меньше 1 гектара. Если исходить из правил, которые регламентируют разработку ПДП, то минимальная площадь участка должна быть не менее 10 гектаров. Поэтому встает вопрос целесообразности требования», - отметил Арман Шаменов.

Застройщики же уверены, что ПДП необходим, когда идет освоение новых микрорайонов. Когда же речь идет о застройке частного сектора, то строительные фирмы сталкиваются со многими рисками. К примеру, как выкуп участков, поскольку вкладывать приходится зачастую заемные средства. Кроме того, обеспечивается создание рабочих мест, создается необходимая инфраструктура района застройки.

К заседанию посредством видеоконференцсвязи были подключены представители Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК и центрального аппарата НПП «Атамекен». Директор департамента строительства и земельных отношений НПП «Атамекен» Назира Усенова заверила, что этот вопрос в обязательном порядке будет рассмотрен более детально с участием руководства Комитета по делам строительства и ЖКХ.





Фото: Палата предпринимателей



