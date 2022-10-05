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    Выдача жилья из госжилфонда: проверка выявила ряд технических недостатков

    5 Октября 2022, 19:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проверка госуслуги по постановке на учет, очередности и выдаче жилья выявила недостатки в существующем механизме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проверки по госуслуге «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» выявлены технические проблемы при оказании госуслуги в части полного и достоверного информирования услугополучателя основаниями, послужившими для отказа», - сообщила руководитель управления департамента Агентства РК по делам государственной службы по Астане Айжан Умаралиева на заседании Общественного совета столицы.

    По ее словам, установлено, что в предыдущей базе очередников «СПП «Постановка на учет и очередность» при направлении отказа в оказании госуслуги технически не представлялось возможным указывать услугополучателям основания отказа и соответствующие замечания с расшифровкой основных причин отказа для устранения.

    «В настоящее время такая проблема имеется и в новой ИС «Очередь на жилье Shanyraq», где при отказе в постановке на учет нуждающихся в жилье, имеется установленный справочник для выбора причины отказа. Также имеется техническая недоработка в ИС «Очередь на жилье Shanyraq» в части отсутствия у услугодателя возможности постановки на учет в очередность раньше установленного срока оказания, то есть не раньше 15 рабочих дней», - отметила она.

    Аналогичные проблемы имеются и по государственной услуге «Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда».

    «В информационной системе Kazyna.kz отсутствует интеграция с информационными системами органов юстиции и НАО ГК «Правительство для граждан» для регистрации передаточного акта, а также, последующей регистрации договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем. К тому же, в связи с техническими недоработками информационной системы Kazyna.kz установлены факты истребования от услугополучателей документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем», - добавила Умаралиева.

    Фото: media.avisen.dk

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Цифровой Казахстан Общество
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