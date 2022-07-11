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    Выбросы на химзаводе в Таразе: зафиксировано превышение в воздухе фтористого водорода

    11 Июля 2022, 23:26

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Превышение в воздухе фтористого водорода в 2-3 раза зафиксировано в воздухе в Таразе. 11 июля в 20:00 произошла авария на заводе ТОО «Казфосфат минеральные удобрения», находящемся в 6 км от областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэколгии.

    «Департамент экологии совместно с прокуратурой города немедленно выехали на замер вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны. Превышение фтористого водорода составило 2-3 раза, превышения аммиака, сероводорода, СО2 не было обнаружено. После этого группа выехала в Чайкурук на границу города, так как ветер дул в том направлении. На Чайкуруке превышения по всем параметрам не было обнаружено. Данная ситуация находится на контроле группы, о результатах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении ведомства.

    Как сообщалось ранее, жители областного центра обеспокоены дымовой завесой, люди жалуются на першение в горле и головную боль. Причины выясняют на заводе ЗМУ, расположенном в шести километрах от областного центра. Предприятие производит техническую серную кислоту, занимается выпуском минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства.

    Создана рабочая группа по выяснению причин выбросов на химзаводе в Таразе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Происшествия Экология МЧС Минэкологии
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