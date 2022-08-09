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    • Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа

    9 Августа 2022 15:59

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года около 3 тыс. человек привлекли к ответственности по статье за нарушение правил благоустройства, разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, одним из последних оштрафованных стал житель Петропавловска, который выбросил крупногабаритный мусор возле контейнеров. Проступок попал на камеры, водителя установили по номерам машины. Ему предстоит заплатить штраф в размере 20 МРП, что составляет чуть более 60 тыс. тенге.

    «Согласно действующему публичному договору между мусоровывозящими организациями и потребителями, компании оказывают услуги по вывозу только твердых бытовых отходов. Вывоз негабаритного мусора осуществляется за отдельную плату. Для этого жильцам необходимо обратиться в мусоровывозящие компании, с которыми они заключили договор», - прокомментировали в пресс-службе.

    В Петропавловске услуги по сбору и транспортировке отходов оказывают четыре организации: ТОО «Коммунхоз Петропавловск», ТОО «Мюль Сервис», ТОО «Коммун Север» и ТОО «Чистый Петропавловск».

    В городском акимате напомнили, что санкция административной статьи за нарушение правил благоустройства предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП, среднего предпринимательства – 40 МРП, крупного бизнеса – в размере 100 МРП.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Акимат #Общество
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