Выброс газа произошел на заводе «КазАзот» в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Выброс нитрозного газа произошел на заводе «КазАзот» в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экологии Мангистауской области.

«В департамент экологии по Мангистауской области поступило сообщение от АО «КазАзот» о том, что 21 июля в 16:11 часов в процессе пуска агрегата номер 4 в цехе САК произошло заклинивание плашки запорной арматуры на линии подачи воды в колонну абсорбции и вследствие ограниченной подачи обессоленной воды в колонну произошло нарушение НТР, с кратковременным выделением нитрозного газа в атмосферу в течение 5 минут», - проинформировали в департаменте экологии региона.

Департаментом экологии по Мангистауской области в отношении АО «КазАзот будет назначена внеплановая проверка и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено.