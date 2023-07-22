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    Выброс газа произошел на заводе «КазАзот» в Актау

    22 Июля 2023, 08:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Выброс нитрозного газа произошел на заводе «КазАзот» в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экологии Мангистауской области.

    «В департамент экологии по Мангистауской области поступило сообщение от АО «КазАзот» о том, что 21 июля в 16:11 часов в процессе пуска агрегата номер 4 в цехе САК произошло заклинивание плашки запорной арматуры на линии подачи воды в колонну абсорбции и вследствие ограниченной подачи обессоленной воды в колонну произошло нарушение НТР, с кратковременным выделением нитрозного газа в атмосферу в течение 5 минут», - проинформировали в департаменте экологии региона.

    Департаментом экологии по Мангистауской области в отношении АО «КазАзот будет назначена внеплановая проверка и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Экология Мангистауская область Минэкологии Актау
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