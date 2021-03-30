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    Выбран официальный логотип зимних Олимпийских игр-2026

    30 Марта 2021, 22:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась масштабное голосование по выбору официального логотипа зимних Олимпийских игр 2026 года в Милан и Кортина-д’Ампеццо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В финальную часть голосования пробились два логотипа: Logo Dado и Logo Futura. На протяжении двух недель жители всего мира могли посредством онлайн-сервиса оставить свой голос за понравившейся эскиз. В итоге с большим преимуществом (74 процента против 26) победил логотип Futura.

    Эмблема передает послание о том, что даже самые маленькие шаги, действия могут изменить мир. В спорте, как и в остальной жизни, великие победы одерживаются изо дня в день. А Олимпийские и Паралимпийские игры - это уникальная возможность оставить неизгладимый и красивый след в этой жизни.

    Стоит отметить, что впервые логотип был выбран с помощью голосования.

    В 2019 г. итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо завоевали право организации и проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году. В борьбе за право принять Олимпиаду итальянские города обошли шведскую заявку, которую представляли Стокгольм и Оре.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Италия
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