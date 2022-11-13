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    Выборы в США: демократы получили контроль в Сенате

    13 Ноября 2022, 23:45

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Демократической партии удалось сохранить контроль над Сенатом: пресса прогнозирует победу демократа Кэтрин Кортес Масто на промежуточных выборах в Неваде. Борьба за Палату представителей все еще продолжается, однако президент США, демократ Джо Байден уже заявил, что доволен результатами выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Согласно прогнозу телекомпании Си-би-эс, Масто, шесть лет назад ставшая первой избранной в Сенат латиноамериканкой, обошла республиканского кандидата Адама Лаксальта, которого поддерживал экс-президент Дональд Трамп.

    Таким образом, на данный момент Демократическая партия получает 50 мест в Сенате, Республиканская - 49 мест.

    Единственным штатом, где результаты голосования еще не известны, остается Джорджия. Там 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат.

    Однако, даже если победу в Джорджии одержит кандидат от республиканцев - при равном распределении голосов в Сенате ничья может быть разрешена вице-президентом США - демократом Камалой Харрис.

    «Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет», - прокомментировал предварительные итоги выборов Джо Байден.

    Сохранение контроля над Сенатом означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать на официальные посты кандидатов, выдвигаемых Байденом, - в том числе федеральных судей.

    Победа партии Джо Байдена в Сенате особенно примечательна, если учитывать не только его низкий рейтинг одобрения, и текущий уровень инфляции в США - самый высокий за последние 40 лет.

    Не менее примечательным стало выступление демократов на выборах в Палату представителей. Республиканцы, похоже, все еще набирают там большинство, однако со значительно меньшим отрывом, чем многие предсказывали.

    Ожидаемое преимущество республиканцев в нижней палате парламента принесет Джо Байдену немало проблем, однако в его пользу сыграют масштабные внутренние разногласия внутри Республиканской партии.

    Учитывая, что промежуточные выборы в Америке традиционно благоприятствуют партии оппозиции, это лучший подобный результат за 20 лет - с тех пор как Республиканская партия Джорджа Буша-младшего добилась успехов в обеих палатах Конгресса в 2002 году.
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