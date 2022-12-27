Выборы в Сенат являются важным этапом электорального цикла - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официально вступив в новый срок своего президентства 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении выборов в Сенат 14 января 2023 года. По мнению научного сотрудника КИСИ при Президенте РК Куаныша Сайлау, выборы депутатов в высшую палату Парламента являются очередным важным шагом электорального процесса, начало которому было положено всенародным референдумом 7 июня, передает МИА «Казинформ».

«Референдум заложил основы нового формата государственного управления, в том числе порядка избирания ключевых лиц. В случае Сената важным изменением является уменьшение президентской квоты. Если в предыдущие годы Президент назначал 15 депутатов верхней палаты, то теперь это количество уменьшилось до 10. Более того, 5 из назначаемых 10 сенаторов предлагаются Ассамблеей народа Казахстана. Данным образом обеспечивается усиление функций парламента vis-à-vis полномочий президента. Это изменение служит консолидации одного из ключевых элементов перезапущенной политической системы – «влиятельного Парламента», - считает эксперт.

Другим косвенным изменением, по словам Куаныша Сайлау, является состав выборщиков, которые избирают депутатов Сената.

«В Казахстане появились три новые области, благодаря которым количество избираемых сенаторов достигнет 40 человек», - отмечает он.

Выборам сенаторов предшествовал ключевой этап в электоральном цикле президентских республик – выборы Главы государства. С точки зрения выборов в Сенат эксперт отмечает, что президент будет иметь возможность назначить сенаторов два раза, так как срок их полномочий составляет 6 лет. Это в определенной степени может стать элементом системы сдержек и противовесов для будущего президента, который придет к власти в первый год действия сенаторов, избранных в 2029 году.

По мнению Куаныша Сайлау, сами выборы в Сенат могут не привлекать столь большого внимания по сравнению с другими национальными выборами. Одной из причин, по его словам, является косвенный характер избрания сенаторов: их избирают не все граждане, а избранные гражданами депутаты маслихатов.

«Несмотря на это, никаким образом нельзя умалять важности Сената, ведь эта палата в равной степени ответственна за законодательство Республики. Например, Президент может назначить или освободить от должности Председателя Конституционного Суда, Председателя Национального Банка, Председателя Высшего Судебного Совета, Генерального Прокурора и Председателя КНБ РК только с согласия Сената. Завершат электоральный процесс на национальном уровне выборы депутатов в Мажилис, которые пройдут в первом полугодии грядущего года. После этих выборов к работе приступит новый, VIII созыв депутатов Парламента, который будет работать в новом формате и с расширенными полномочиями. Процесс выборов, однако, на этом не остановится, так как народу Казахстана предстоит, впервые за долгие годы, избрать районных и сельских акимов», - заключил эксперт.



