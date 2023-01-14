Выборы в Сенат: достигнут кворум на заседаниях выборщиков во всех регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 января в 10:00 часов (по времени столицы) во всех областях страны, а также городах Астана, Алматы и Шымкент открылись пункты для голосования. Состоялась онлайн-регистрация выборщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Наблюдение доступно по ссылке.

По состоянию на 10:45 часов (по времени столицы) достигнут кворум на заседаниях выборщиков во всех регионах страны.

В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.

На данный момент в Астане в выборах участвуют 29 депутатов маслихата.

Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года.



