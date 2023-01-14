Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Выборы в Сенат - депутаты маслихата Астаны приступили к голосованию

    14 Января 2023, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихата Астаны приступили к голосованию на выборах депутатов Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.

    От Астаны в депутаты верхней палаты Парламента Республики Казахстан претендуют три кандидата.

    Всего в качестве выборщиков от Астаны зарегистрирован 31 депутат маслихата. Однако в голосованиях на данный момент принимают участие 29 депутатов.

    «По очередным выборам зарегистрированы три кандидата, имена которых внесены в бюллетень. В косвенных выборах участвуют выборщики. Выборщиками являются депутаты маслихата Астаны», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии по городу Астане Бахыт Бектемисова.

    Также сегодня в Астане проходят одновременно два выбора депутатов Сената в одном.

    «У нас есть депутат Сената от Астаны, который сложил свои полномочия досрочно. Поэтому идут у нас довыборы. По довыборам тоже зарегистрированы три кандидата, они включены в бюллетень. Никто из них свои кандидатуры досрочно не снял. Поэтому те же выборщики будут участвовать и по этим выборам. То есть, каждый выборщик будет получать два бюллетеня», - отметила Б. Бектемисова.

    Бюллетени депутатам будут выдаваться по удостоверению личности и списку выборщиков, который предоставил маслихат Астаны.

    В 10:00 открыт пункт голосования. После состоялось совместное заседание выборщиков по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Астаны.

    «На совместном заседании рассказали нашим депутатам - выборщикам о правилах поведения на участке в пункте голосования и о процедуре голосования. По завершению городская избирательная комиссия сразу приступит к подсчету голосов», - проинформировала она.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Выборы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
    2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
    3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
    4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    Новости партнеров