Выборы в Сенат - депутаты маслихата Астаны приступили к голосованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихата Астаны приступили к голосованию на выборах депутатов Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.

От Астаны в депутаты верхней палаты Парламента Республики Казахстан претендуют три кандидата.

Всего в качестве выборщиков от Астаны зарегистрирован 31 депутат маслихата. Однако в голосованиях на данный момент принимают участие 29 депутатов.

«По очередным выборам зарегистрированы три кандидата, имена которых внесены в бюллетень. В косвенных выборах участвуют выборщики. Выборщиками являются депутаты маслихата Астаны», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии по городу Астане Бахыт Бектемисова.

Также сегодня в Астане проходят одновременно два выбора депутатов Сената в одном.

«У нас есть депутат Сената от Астаны, который сложил свои полномочия досрочно. Поэтому идут у нас довыборы. По довыборам тоже зарегистрированы три кандидата, они включены в бюллетень. Никто из них свои кандидатуры досрочно не снял. Поэтому те же выборщики будут участвовать и по этим выборам. То есть, каждый выборщик будет получать два бюллетеня», - отметила Б. Бектемисова.

Бюллетени депутатам будут выдаваться по удостоверению личности и списку выборщиков, который предоставил маслихат Астаны.

В 10:00 открыт пункт голосования. После состоялось совместное заседание выборщиков по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Астаны.

«На совместном заседании рассказали нашим депутатам - выборщикам о правилах поведения на участке в пункте голосования и о процедуре голосования. По завершению городская избирательная комиссия сразу приступит к подсчету голосов», - проинформировала она.



