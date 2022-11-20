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Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана

20 Ноября 2022, 18:10
Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана
20 Ноября 2022, 18:10

Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные наблюдатели за внеочередными президентскими выборами в Казахстане от Кыргызстана побывали на избирательных участках в Алматы, Шымкенте, Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что и в правовом плане, и в практическом плане Казахстан обеспечил условия для соответствия выборного процесса всем обязательствам и международным стандартам. Мы не наблюдали грубых нарушений законодательства, какого-либо вмешательства в деятельность комиссии, в процесс голосования на участках», - сказала председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции в Астане.

По ее словам, наблюдатели от Кыргызстана отметили большую активность граждан, которые приходили на участки в хорошем настроении, некоторые – целыми семьями.

«Выборы проходят в спокойной, стабильной обстановке, открыто и гласно. Мы надеемся, что они завершатся достоверным подсчетом итогов голосования и народ выберет достойного кандидата и даст мандат доверия Главе государства», - заключила Нуржан Шайлдабекова.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. По состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки.


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