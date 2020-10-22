Выборы в Мажилис вызвали повышенный интерес задолго до начала избирательной кампании – Леся Каратаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Традиционно парламентские выборы в Казахстане привлекают к себе меньшее внимание, нежели президентские. Однако предстоящие выборы в Мажилис вызвали повышенный интерес задолго до начала избирательной кампании. Таким мнением поделилась главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Леся Каратаева, передает МИА «Казинформ».

«Первым фактором, продуцирующим повышенный интерес к предстоящим выборам, стала пандемия коронавируса. Введение карантина поставило вопрос о том, будет ли возможным соблюсти конституционные сроки при проведении выборов, – пятилетний срок полномочий депутатов Мажилиса истекает в марте 2021 года. Назначение Президентом К.К.Токаевым даты очередных выборов в Мажилис на 10 января 2021 года поставило точку в дискуссиях о соблюдении конституционных сроков.

Сегодня в мировой практике, признанным эталоном, при оценке демократической зрелости любой политической системы, является наличие правовых и фактических условий для существования мирной парламентской оппозиции. Поэтому законодательно оформленные изменения в механизмах и процедурах работы Мажилиса способствуют не только повышению эффективности работы законодательной власти, но и знаменуют новый этап в развитии казахстанского парламентаризма.

Наряду с введением института парламентской оппозиции и обеспечением ее широким спектром гарантий, вводится еще одно новшество – 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи. Достижение гендерного равенства является одним из значимых трендов глобального развития. В глобальном Индексе гендерного разрыва, составляемого Всемирным экономическим форумом, Казахстан, по показателю участия женщин в национальных парламентах, в 2019 году занял 53 позицию. При этом на протяжении последних 25 лет доля женщин в Парламенте РК постепенно возрастала. Так в 1995 году доля женщин в Парламенте составляла 13%, а в 1999 и 2004 годах она сократилась до 10%. Действующий состав Мажилиса шестого созыва на 27% состоит из женщин и ожидается, что доля женщин в Мажилисе седьмого созыва увеличится. Большую значимость введение квоты приобретает в контексте выборов в маслихаты. Среднестатистические показатели гендерного состава маслихатов незначительно отличаются от показателей Мажилиса и составляют в настоящий момент 22%. Однако в региональном разрезе фиксируется значительные расхождения в показателях. В некоторых областях доля женщин в органах представительной власти составляет чуть более 2%. Закрепление квоты на законодательном уровне будет способствовать сокращению гендерного разрыва в Казахстане. Что касается вовлечения молодежи в политические процессы, то до настоящего момента очень много было сделано для привлечения молодых людей в органы исполнительной власти, теперь же, введение молодежной квоты позволит значительно омолодить и состав казахстанской представительной власти», - заключила Л.Каратаева.

Напомним, Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.