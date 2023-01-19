Выборы в Мажилис станут следующим этапом на пути перезагрузки политической системы - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Назначенные на 19 марта внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК являются следующим этапом на пути перезагрузки политической системы страны. Таким мнением поделился руководитель отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эту новость ждали с 1 сентября прошлого года, когда Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение парламентских выборов в первом полугодии 2023 года. Эти выборы станут следующим этапом на пути перезагрузки политической системы в соответствии с конституционной реформой», - отметил эксперт.

По его словам, важное отличие нынешних парламентских выборов заключается в смешанной избирательной системе. Теперь за голоса избирателей будут конкурировать не только политические партии, но и беспартийные граждане. Это станет возможным благодаря проведению выборов по одномандатным избирательным округам. Мажоритарные депутаты будут составлять 30% в Мажилисе, 50% — в маслихатах областей, Астаны, Алматы и Шымкента, и все 100% в городских и районных маслихатах.

Ермек Токтаров подчеркнул, что на 69 депутатских мандатов в Мажилисе будут претендовать представители всех зарегистрированных партий, в том числе новых «Байтақ» и Respublica. Оставшиеся 29 мандатов в Мажилисе получат мажоритарные депутаты. Также партийные кандидаты смогут претендовать на 334 депутатских кресла в областных маслихатах.

Всего будет избрано 3 749 депутатов маслихатов. В представительных органах областей, Астаны, Алматы и Шымкента 334 депутата из 668 будут избраны по одномандатным округам. В городских маслихатах их число составит 617 человек, а в районных - 2 130 человек. Таким образом, 82% депутатского корпуса маслихатов будет избрано по обновленной системе.

«Это значительный шаг в сторону расширения возможностей для гражданской активности. Поэтому, обращаясь к гражданам, Глава государства призвал проявить гражданскую ответственность и принять активное участие на выборах в Мажилис и маслихаты. Курс на политическую модернизацию реализуется уверенно и последовательно», - заключил эксперт.



