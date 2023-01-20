Выборы в Мажилис приведут к новой форме госуправления — эксперт КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначение выборов в Мажилис Парламента РК и депутатов маслихатов всех уровней прокомментировал главный эксперт казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алишер Тастенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты окончательно перезагрузят политическую систему и приведут к новой форме государственного управления. Перезагрузка направлена на формирование качественно новой сбалансированной политической модели, устойчивой ко всем современным вызовам в политической и экономической сфере», - поделился эксперт.

По его словам, будет на практике достигнута формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Спикер отметил, что отличительной чертой предстоящих выборов выступают качественно новые условия. Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% – по одномандатным округам.

Ранее был снижен пороговый барьер прохождения партий в Мажилис с 7 до 5%. Значительно упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в 4 раза – с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.

Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения, как подчеркнул главный эксперт КИСИ, также пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50. При этом на выборах в маслихаты районов и городов областного значения казахстанцы будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

«Новые условия обеспечат широкую представленность мнений, взглядов и запросов общества в органах власти и будут способствовать эффективному развитию гражданского общества», - заключил Алишер Тастенов.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией РК.





Фото: kisi.kz