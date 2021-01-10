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    Выборы в Мажилис: Первой проголосовала студент университета в Южной Корее

    10 Января 2021, 06:20

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    По информации МИД РК, самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени. Казахстанцы, находящиеся в этих странах, имеют возможность первыми воспользоваться своим избирательным правом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Япония Корея Выборы-2021
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