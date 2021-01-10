Выборы в Мажилис Парламента и маслихаты стартовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 9 областях Казахстана, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент начались выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В выборах депутатов Мажилиса, проходящих в соответствии с конституционными сроками, участвуют пять политических партий: Народно-демократическая партия «Ауыл»; партия «Nur Otan»; политическая партия «ADAL»; Демократическая партия Казахстана «Ак жол»; Народная партия Казахстана. Все эти партии также выдвинули своих кандидатов в маслихаты всех уровней. В Мажилис выдвинуты от 5 партий 312 кандидатов, в том числе: от НДПП «Ауыл» 19; от партии «Nur Otan» 126; от партии политической партии «ADAL» 16; от ДПК «Ак жол» 38, от «Народной партии Казахстана» 113.

В маслихаты выдвинуто 832 кандидата, в том числе: от НДПП «Ауыл» 158; от партии «Nur Otan» 216; от политической партии «ADAL» 215; от ДПК «Ак жол» 174; от Народной партии Казахстана 69.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на семь часов времени столицы 10 января 2021 года в 12 регионах 8 141 избирательных участков приступили к голосованию.

Также приступили к голосованию 12 избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в 12 иностранных государствах.

По данным ЦИК, в республике всего 10 060 избирательных участков. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах.

На 47 избирательных участках, согласно принятым решениям территориальных избирательных комиссий в рамках Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», голосование началось в 6:00 часов утра.

В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики Казахстан, избирательные участки 5-ти регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей приступили к открытию в 8.00 по времени Нур-Султана.

В соответствии с Конституционным законом «О выборах» время голосования стандартное – с 7:00 часов до 20:00 часов. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Кызылординской областях, в связи с разницей во времени, избирательные участнки откроются в 7:00 часов по местному времени, в 8:00 часов по времени Нур-Султана.

Сегодняшние выборы имеют ряд особенностей, отличающих их от выборов прошлых лет.

Самое главное отличие в том, что изменилось выборное законодательство. Введен институт парламентской оппозиции. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса будет осуществляться из числа депутатов от оппозиционных партий. Парламентская партия наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также имеет право определять повестку для правительственного часа не менее двух раз в течение сессии. Руководители фракций будут иметь гарантированное право выступать на совместных заседаниях палат Парламента, пленарных заседаниях палаты, заседаниях постоянных комитетов, заседаниях рабочих групп и парламентских слушаниях.

Впервые в Казахстане введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи.

По определению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, это новшество станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и маслихаты, что будет способствовать более активному их участию в общественно-политической жизни страны.

Если ранее выборы по партийным спискам проводились только в Мажилис, то теперь этот порядок распространяется и на маслихаты. Это полностью соответствует мировой демократической практике.

Как подчеркивал Президент РК, данное нововведение предоставит партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны.

Нынешние выборы отличаются также более активной работой наблюдателей, в том числе независимых. Полномочия наблюдателей четко прописаны в законодательстве, они должны обеспечить эффективный общественный контроль за тем, чтобы выборы прошли честно и справедливо.