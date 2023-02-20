Выборы в Мажилис: опубликован список кандидатов по одномандатным округам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы представили полный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента по одномандатным избирательным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в выборах Мажилиса по трем одномандатным округам будут участвовать 104 кандидата. Полный список опубликован на сайте акимата Алматы.

В округе №3 зарегистрированы 37 кандидатов в депутаты Мажилиса, в округе №4 - 33 кандидата, в округе №5 - 34 кандидата.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента назначены на 19 марта. В них будут участвовать семь политических партий.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам. Таким образом, 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.

Ранее в Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов по одномандатным территориальным округам.



