Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Выборы в Мажилис: опубликован список кандидатов по одномандатным округам Алматы

    20 Февраля 2023, 20:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы представили полный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента по одномандатным избирательным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в выборах Мажилиса по трем одномандатным округам будут участвовать 104 кандидата. Полный список опубликован на сайте акимата Алматы.

    В округе №3 зарегистрированы 37 кандидатов в депутаты Мажилиса, в округе №4 - 33 кандидата, в округе №5 - 34 кандидата.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента назначены на 19 марта. В них будут участвовать семь политических партий.

    Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам. Таким образом, 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов по одномандатным территориальным округам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров