Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Выборы в Мажилис и маслихаты: стартовало голосование в Кыргызстане

    19 Марта 2023, 09:27

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана в 7 утра по местному времени началось голосование на избирательном участке №264, расположенном в здании казахстанского посольства в Бишкеке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным посольства, в список избирателей вошли 300 казахстанцев, состоящие на консульском учете, в основном, это сотрудники международных и частных компаний, студенты, обучающиеся в местных вузах, дипломаты и их семьи.

    Первые голосующие начали прибывать на участок с самого открытия, среди них отмечаются избиратели, постоянно и временно проживающие в Кыргызстане, а также казахстанцы, находящиеся здесь по личным и деловым целям.

    Казахстанец Асет Келимбаев пришел в числе первых на избирательный участок выразить свое волеизъявление. Ему как первому пришедшему избирателю члены комиссии вручили подарок.

    «Находясь впервые в Бишкеке в гостях у родственников, я пришел проголосовать на выборах, тем самым воспользовался правом и реализовал свой гражданский долг. Для меня выборы значимое событие, от которых я жду, прежде всего, больших изменений в стране в лучшую сторону», - сказал он.

    На избирательном участке №264 работают международные наблюдатели и представители СМИ, для которых отведены специальные зоны. Участок будет работать до 8 часов вечера, после чего члены участковой комиссии приступят к подсчету голосов. Граждане Казахстана в течение этого дня еще могут успеть реализовать свой гражданский долг.

    Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Выборы Кыргызстан Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров