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    Выборы в Мажилис и маслихат: об агитации кандидатов в соцсетях напомнили в ЦИК

    20 Января 2023, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии РК предупредили, как должна осуществляться предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса и в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Интернет-ресурсы подпадают под понятие «средства массовой информации». Поэтому на них распространяются те же требования, которые распространяются на традиционные СМИ. В отношении онлайн-платформ, социальных сетей есть некоторые новшества в законодательстве. Пользователи онлайн-платформ теперь имеют возможность размещать агитационные материалы на договорной основе, то есть за деньги кандидатов либо политических партий. Фактически они приравнены в своих правах к средствам массовой информации», - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

    «Для этого им нужно будет надлежащим образом оповестить и представить сведения о порядке и об условиях размещения агитационных материалов на страницах их акаунтов в Центральную избирательную комиссию и в соответствующие территориальные комиссии по основным опциям выборов», - добавила член ЦИК.

    Ранее сообщалось, что все организации имеют право подавать свои заявления на аккредитацию на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, которые состоятся 19 марта.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Выборы Маслихат ЦИК
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